„Nur komplett gestörte Hunde mischen vorne mit“

Es geht um Mut

Was Matthias Mayer bestätigte: „Man sollte schon mit klarem Verstand zur Sache gehen, sonst bist du verrückt schnell draußen.“ Und dennoch, das wissen im Rennfahrer-Lager alle, wird am Freitag (11.30) nur der auf dem Podest landen, der übers Limit gehen kann: „Es geht nicht ums Risiko, es geht um Mut den Mut, frech zu sein“, nennt es Max Franz, heuer bislang in allen drei Speed-Orten auf dem Podest.