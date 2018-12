Bayern-Ass zerlegt 720-PS-Renner bei Horror-Crash!

Offenbar war der 22-jährige Franzose am Sonntagmorgen auf der A95 zwischen München und Starnberg unterwegs, als das Unglück seinen Lauf nahm. Wie die Polizei betont, hatte sich Coman korrekterweise an das vor Ort geltende Tempolimit von 80 km/h gehalten, war also trotz der 720 PS seines McLaren nicht zu schnell gefahren.