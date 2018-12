Sozialhilfe: Mehr Asylberechtigte als Österreicher

Das gab es in Graz bislang noch nicht: Erstmals sind mehr Asylberechtigte als Österreicher in der Mindestsicherung. Dafür gibt es zwei wesentliche Gründe. Bei ca. 45 Millionen Euro liegen die Ausgaben für die Mindestsicherung heuer in Graz. Der VP-Sozialstadtrat Kurt Hohensinner hofft nun auf die vom Bund angekündigten Reformen, wie die Kürzung der Mindestsicherung für Flüchtlinge.