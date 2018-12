Die spannendsten Fakten über Ihr Lieblingsgericht

Passender hätte der Tag der Pizza nicht fallen können! Denn samstags wird die angeblich besonders gern verdrückt. Im ganzen Monat kann der durchschnittliche Österreicher übrigens zwei bis fünf Mal der sündigen Kombi aus Teig und Käse nicht wiederstehen. Damit liegen wir im unteren Mittelfeld. Am meisten Pizzen werden in Amerika gegessen - vermutlich stammt der Ehrentag daher auch von dort. Ganze 13 Kilo pro Jahr - im Vergleich: Italien, das eigentliche Land der Pizza, kommt auf nur fünf Kilo. Wobei hier natürlich auch der dickere Teig, den man in den USA bevorzugt, ins Gewicht fällt.



Der Lieferservice Mjam befragte kürzlich 700 Österreicher zu ihren Präferenzen. Dabei stellte sich Überraschendes heraus: Anders als bei den meisten Ländern der Welt ist nicht Salami, sondern die Diavolo am beliebtesten. Auch die sonst eher verschmähte Hawaiipizza kommt hierzulande besonders bei den Frauen sehr gut an. Die größte Pizza hat übrigens einen Durchmesser von 40 Metern und wurde in Rom gebacken. Der Rekord für die längste ging mit unglaublichen 2,1 Kilometern nach Amerika. Da kamen wohl einige auf ihren Genuss. Falls auch Sie ein wahrer Pizzaliebhaber sind, sollten Sie sich die nachfolgenden Produkte nicht entgehen lassen.