Skifahrer rammte Leobner und fuhr einfach weiter

Der Zusammenstoß ereignete sich am Stefanitag gegen 14.30 Uhr auf der Abfahrt 5a („Seitensprung“), etwa 100 Meter vor der Einbindung in die Abfahrt 5 („Panorama“). Der Leobner wurde von einem von links hinten kommenden Skifahrer gerammt, verlor einen Ski, stürzte und verletzte sich am linken Knie und im Mundbereich.