Suche nach zwei Abgängigen in Linz und Wernstein

Zwei Suchaktionen beschäftigen die Einsatzkräfte: In Linz war seit Dienstagabend ein 78-jähriger stark dementer Mühlviertler abgängig, der von der Notfallaufnahme des MedCampus III verschwunden ist. In Wernstein wurde nach einer 59-jährigen Frau aus Kopfing gesucht, deren Pkw in Wernstein am Inn gefunden wurde.