Verfolgungsjagd aus Angst vor der Polizeikontrolle

Ein vermeintliches Straßenrennen brachte Anrainer am Sonntagvormittag in Kuchl-Weißenbach dazu, die Polizei zu rufen. Als Beamte ein verdächtiges Auto kontrollieren wollten, bekam es der junge Lenker (18) wohl mit der Angst zu tun: Just als eine Polizistin beim Wagen stand, gab er Gas und fuhr davon. Die Beamtin konnte sich mit einem Sprung zur Seite retten.