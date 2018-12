Rangnick nimmt sich weiterhin, was er will

Naby Keita - zwei Jahre lang, von Sommer 2014 bis 2016, begeisterte er das Salzburger Publikum, ehe er über denselben Zeitraum die Leipziger Fußball-Fans beglückte. Inzwischen steht er beim FC Liverpool unter Vertrag.



Benno Schmitz - von den Bayern kam der Deutsche 2014 nach Salzburg, blieb zwei Saisonen und heuerte dann ebenfalls in Sachsen an. Seit Sommer steht er auf der „Payroll“ des 1. FC Köln.



Bernardo - ein ganz besonderer Fall. Als Rangnick zum Transferschluss im Sommer 2016 wieder einmal in Salzburg wilderte, holte der damalige Trainer Oscar Garcia zu einem legendären Sager aus: „Wir haben jetzt zwei Ausbildungsteams: Liefering A und Liefering B.“ Bemerkenswert auch Rangnicks Aussage bezüglich der Ablöse: „Das wird noch zu besprechen sein.“



Dayot Upamecano - die Salzburg-Fans kamen nur eineinhalb Jahre in den Genuss seiner Abwehrkünste, bereits im Jänner 2017 schlug Rangnick erneut zu und holte den Franzosen zu sich.



Konrad Laimer - der Aberseer ist ein Musterbeispiel für die Jugendarbeit der Bullen. Erst durchlief er die Akademie, dann kämpfte er sich via Liefering zum heimischen Serien-Meister. Im Juli 2017 ging es dann weiter nach Leipzig.