Fünf Verletzte bei Messerstecherei in Linz

Nach einer blutigen Streiterei an der Donaulände fanden Passanten einen 18-jährigen Inder, der durch einen Messerstich verletzt am Gehsteig lag. Im Zuge der Fahndung konnten fünf Personen ca. 100 Meter weiter in Richtung Römerbergtunnel angehalten werden. In der Jackentasche eines 22-jährigen Linzers konnte ein Klappmesser gefunden werden, wobei von dem 22-Jährigen jedoch jegliche Tatbeteiligung bestritten wurde. Bei weiteren Befragungen gab ein 21-jähriger Linzer an, mit diesem Klappmesser bei einer Auseinandersetzung auf mehrere Personen eingestochen zu haben. Das Messer habe er dem anderen übergeben.