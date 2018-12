Nach Hirscher-Out: Wir haben nicht nur Marcel

Erstes Aus seit 2016

An das, was dann am Samstag passierte, wird sich der Jungpapa wohl nicht mehr so gern erinnern. Außergewöhnlich war es allemal. Denn um 19.31 Uhr sah die Ski-Welt, dass der derzeit beste Skifahrer der Welt in einem Rennen auch nach oben steigen kann. Hirscher fädelte nämlich im Finale ein - fuhr das Rennen als Trainingzu Ende: „Das mir das in der Form meines Lebens passiert, tut schon weh“, ächzte er danach.