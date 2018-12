Grottenhof: Ein Acker als Zukunftsinvestition

Entschädigung in Millionen-Höhe?

Wäre da noch die Frage, warum eine Wohnbaugenossenschaft so viel Geld zahlt, wenn sie dort nichts bauen darf. Seitinger verweist auf den Paragraf 44 des steirischen Raumordnungsgesetzes. Juristen des Landes seien der Meinung, dass die Stadt Graz das Grundstück sogar umwidmen muss, weil, vereinfacht gesagt, rundherum bereits alles verbaut ist - tut sie das nicht, wäre eine Entschädigung in Millionenhöhe fällig.