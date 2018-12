Dortmund gewinnt Kracher - Druck auf Bayern wächst

Deutschlands Herbstmeister Borussia Dortmund hat zum Hinrundenabschluss der Bundesliga seine Titelambitionen im Duell mit seinem bisher ärgsten Verfolger mit viel Mühe untermauert. Im Gipfeltreffen mit dem Zweiten Borussia Mönchengladbach setzte sich der Spitzenreiter am Freitag mit 2:1 (1:1) durch und rehabilitierte sich damit für seine erste Saisonniederlage drei Tage zuvor in Düsseldorf. Somit wächst auch der Druck auf dem FC Bayern, der mit einem Spiel weniger neun Punkte hinter Dortmund liegt und am Samstag auf Eintracht Frankfurt mit Trainer Adi Hütter trifft.