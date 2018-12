Hund verletzt: Kulanz für Leser bei Urlaubsstorno

„Unser Mops hatte eine 20 Zentimeter lange Wunde am Hals sowie mehrere Bissstellen am Brustkorb“, so Melanie W. und Marc P. Wegen der erforderlichen Notoperation und anschließenden tagelangen Pflege ihres vierbeinigen Freundes mussten die Kärntner ihren Urlaub in Ägypten stornieren, für den sie rund 1200 € bezahlt hatten. Diese Kosten wollte die Rechtsschutzversicherung der beiden Leser bei der Versicherung der gegnerischen Hundebesitzerin nicht einklagen.