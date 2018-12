Chemiestudent wollte Mitbewohner langsam vergiften

Gift in Wasser, Essen und Mundwasser

Royal teilte der Polizei mit, dass er im Februar aus einer Flasche Wasser trank und sich sein Mund danach verbrannt anfühlte. Yang mischte die Chemikalien aber nicht nur in Getränke, auch in Essen und in das Mundwasser seines Mitbewohners. Der Student hat mittlerweile seinen Abschluss gemacht, leidet aber noch immer unter den Folgen der Vergiftung.