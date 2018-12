Aufregung um Spülpflicht in Vöcklabrucker Spital

Die „Schon gespült?“-Anweisung erzürnt so manchen Angestellten des Vöcklabrucker Spitals: „Dass Trinkwasser ein wertvolles Gut ist, ist nicht jedem geläufig“, schimpft ein Krankenhaus-Insider in einem Brief an die „Krone“ über eine neue Anweisung, die die Spitalsführung unter dem kaufmännischen Direktor Günther Dorfinger erlassen hat. Darin steht nämlich, dass in diversen Räumen, etwa im Technikbereich, in Küchen, Büros, Dienst- und Bereitschaftszimmern sowohl Waschbecken als auch Duschen regelmäßig gespült werden müssen. Jeweils Montag und Donnerstag muss erst für zwei Minuten das heiße Wasser und anschließend für zwei Minuten das kalte Wasser aufgedreht werden.