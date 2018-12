Volbeat: „2019 gibt es ein neues Studioalbum“

Den Erfolgsweg zu verlassen wäre dämlich und für eventuelle Gewalt-Gelüste würden sich ja immer noch Nebenspielwiesen anbieten. Schließlich hat Poulsen früher in der dänischen Death-Metal-Band Dominus gespielt und noch immer rege Kontakte in diese Szene. „Ich habe mit Jungs wie Ex-Morgoth-Sänger Marc Grewe oder Dave von Jungle Rot schon oft über ein Old-School-Death-Metal-Projekt geredet. Das kann in zehn, 15 oder auch erst 20 Jahren passieren. Ich will so etwas nicht machen, weil man es erwartet und erhofft, sondern weil der Zeitpunkt passt und alle mit Feuereifer und Spaß an der Sache dran sind. Ich habe daheim wirklich viele Riffs in dieser Richtung gelagert und werde das bestimmt noch mal umsetzen.“ Davor freuen sich Fans aber auf einen neuen Studiorundling von Volbeat - ausverkaufte Hallen und Nummer-eins-Platzierungen sind wohl schon vorab garantiert.