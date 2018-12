Blauracke in Österreich vom Aussterben bedroht

Mangel an geeigneten Nistplätzen

Verantwortlich am Schicksal der Blauracke dürfte der Verlust an geeigneten Lebensräumen sein, in denen die Vögel brüten können. Das führe vermutlich dazu, dass die wenigen verbliebenen Vögel immer seltener bzw. gar nicht mehr brüten. Heuer sind nur einige nichtbrütende Altvögel aus dem afrikanischen Überwinterungsgebiet nach Österreich zurückgekehrt, so die Wissenschaftler.