Hiobsbotschaft: Das RHI-Werk in Trieben „wackelt“

„Zu klein zum Überleben, zu groß zum Sterben“: Dieses traurige Urteil fällte Konzernchef Borgas am Dienstag über das Traditionswerk in Trieben. Hintergrund: Seit der Fusion mit der brasilianischen Magnesita 2017 setzt der Feuerfest-Riese RHI Magnesita an seinen weltweit 35 Standorten voll auf Automatisierung. Das soll 110 Millionen Euro sparen - und global rund 1100 von 14.000 Kollegen ihre Arbeitsplätze kosten.