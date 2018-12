Verkehrsfallen wird der Kampf angesagt

Dutzende Hinweise sind in den vergangenen Monaten von besorgten Eltern, Lehrern und Anrainern in der „Krone“-Redaktion eingelangt. Ob im Lavanttal oder im Mölltal, in ganz Kärnten gibt es Schulwege, auf denen sich Kinder und Jugendliche in Gefahr begeben müssen. Hier einige Beispiele: