Ticketverkauf in Grazer Linienbussen bleibt

Die Graz Linien planten eine kleine Revolution: kein Ticketverkauf mehr bei den Busfahrern (damit der Fahrplan besser eingehalten wird) - stattdessen Automaten an den Haltestellen, jedoch vorerst nur an 100 stark frequentierten. Denn um gleich an allen 700 Bus-Haltestellen in Graz Automaten aufzustellen, dazu fehlt das Budget.