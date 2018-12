Zwei fliegende Helden retteten Wanderin

Ein Polizei-Pilot und sein ÖAMTC-Kollege haben Mitte Oktober in einer in Salzburg bisher einmaligen Aktion eine Wanderin gerettet, die im Hagengebirge einen Kollaps erlitten hatte. Mit dem Polizei-Heli leuchteten die Retter den Weg aus. Und: In Kärnten retteten zwei Männer einen Autolenker aus seinem brennenden Fahrzeug.