Fernstes Objekt unseres Sonnensystems entdeckt

Im Zuge der Suche nach einem vermuteteten neunten Planeten haben Astronomen das am weitesten entfernte Objekt unseres Sonnensystems entdeckt. Das hat das Minor Planet Center der internationalen Astronomen-Vereinigung IAU am Montag bekannt gegeben. Das vermutlich kugelförmige Objekt wurde vorläufig 2018 VG18 getauft und trägt den Spitznamen „Farout“, was wörtlich übersetzt „Weit draußen“ bedeutet.