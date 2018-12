Herzfehler und Dachschaden

„Das Zeichnen war schon als Kind meine große Leidenschaft, die ich letztlich auch zu meinem Beruf gemacht habe“, erzählt Raimund Weickl, der bei der Mondseer Firma Komperdell Rückenprotektoren und Neoprenanzügen ein cooles Design verleiht. Dass auch das Talent zum Bildhauer in ihm schlummert, hat er allerdings erst in der Kreativwerkstatt „Plan B“ am Kornsteinplatz in Hallein entdeckt.