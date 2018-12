Telefon-Betrüger geben sich als PC-Experten aus

In Kärnten gab es schon Vorfälle (siehe Betrüger gab sich als Software-Spezialist aus), jetzt sind Telefon-Betrüger mit der „Mocrosoft“-Masche auch in Salzburg aktiv. Ein 73 Jahre alter Mann aus dem Salzburger Pinzgau ist vergangene Woche einem Telefonbetrüger auf den Leim gegangen. Der Unbekannte hatte den Pensionisten am Festnetz angerufen und sich in schlechtem Englisch als Microsoft-Mitarbeiter ausgegeben. Er berichtete von Problemen mit den Daten des Pensionisten und installierte im Einvernehmen mit dem Mann diverse Programme auf dessen Computer.