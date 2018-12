Land will es Unternehmern nun noch leichter machen

Die Wirtschaftsparks, die direkt oder zum Teil von der Ecoplus betrieben werden, bieten Firmen eine gute Infrastruktur und auch Hilfe bei ihrer Entwicklung. Dass das Konzept aufgeht, zeigt das Beispiel im Weinviertel. Die Anlage, die auf Grundstücken in den Gemeinden Mistelbach und Wilfersdorf errichtet wurde, wird nun beinahe doppelt so groß. Und auch die Zusammenarbeit mit den beiden anderen Parks an der Nordautobahn soll jetzt verstärkt werden. „Wir planen hier so etwas wie eine Wirtschaftsachse A 5“, sagt Aufsichtsrat Kurt Hackl.