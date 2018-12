Gabalier: Attacke gegen „Standard“ und „Falter“

Doch nun sorgt ein Sager des Sängers bei einigen für Kopfschütteln. Denn am Samstagabend bezeichnete Gabalier vor 14.000 Leuten in der Wiener Stadthalle die Zeitungen „Standard“ und „Falter“ als „Standort“ und „Flater“, deren Redakteure seien „undercover in der Halle“, um „verheerende Geschichten“ zu schreiben, weil „ganz Wien heute in Tracht zum Gabalier gegangen ist“. Und da „Traditionen nichts für sie sind“, hätten deren Chefredakteure „am 24.12. vielleicht nichts zu tun“ - in der steirischen Krippe würden „Ochs‘ und Esel fehlen“ ...