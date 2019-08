3. Internet übers Stromkabel

In diesem Fall helfen sogenannte Powerline-Adapter. Diese Stecker nutzen das Stromnetz Ihres Hauses/Ihrer Wohnung, um eine Verbindung mit dem Internet herzustellen. So wird aus Ihrer Stromleitung gleichzeitig ein Datenkabel, das auch mit dicken Wänden und größerer Entfernung umgehen kann. Die Installation ist unkompliziert, Sie brauchen dafür nur zwei Adapter: Einer davon wird über ein LAN-Kabel mit dem Router verbunden und an eine Steckdose angeschlossen, sein Gegenstück wird in eine andere Steckdose gesteckt (etwa in einem anderen Stockwerk) und dient ab sofort als WLAN-Zugangspunkt - ganz ohne Hindernisse.