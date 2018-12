Fünf Tipps zum sicheren Umgang mit smarter Technik

"Samsung weist bei seinen Smart-TVs im Handbuch sogar explizit darauf hin, dass gesprochene Worte aufgezeichnet und an Drittanbieter geschickt werden. Machen Sie sich also bewusst, welche Sensoren diese Geräte haben und was sie damit alles erfassen können", rät Martin Puaschitz, Obmann der Fachgruppe UBIT Wien. Auch die Platzierung der Gerätschaften sollte genau überlegt werden. Der Experte rät, in Schlaf- und Kinderzimmern generell auf mit dem Internet verbundene Produkte zu verzichten. Dazu zählt übrigens auch das Smartphone.

Nur vernetzen, was wirklich nötig ist

Sprachgesteuerte Assistenten Amazons Alexa sind aktuell besonders beliebt und liegen voll im Trend. Mit diesen lassen sich nahezu alle elektronischen Geräte vernetzen und via Sprachbefehl steuern. Beispielsweise können Kalendereinträge gemacht und E-Mails abgerufen sowie Licht und Musik gesteuert werden.