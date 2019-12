Wer mehr wissen möchte, erfährt im detaillierten Report, wie das Ergebnis zustande kommt und beispielsweise auch, welche Review am glaubwürdigsten ist und welche am wenigsten. Welche Produkte aktuell insgesamt am glaubwürdigsten oder eben auch nicht bewertet wurden, verrät die Website übrigens in ihrer "Best and Worst"-Übersicht.