In Windows 10 geht das so einfach wie schon lange nicht mehr. Alle wichtigen Einstellungen, um Ihrem Computer den persönlichen Touch zu verleihen, finden Sie gesammelt in der Systemsteuerung, in die Sie entweder über das Startmenü (Zahnrad-Symbol) oder im Benachrichtigungsmenü unter "Alle Einstellungen" gelangen.

Hier finden Sie den Menüpunkt "Personalisierung". Klicken Sie darauf und die Umgestaltung Ihres Rechners kann beginnen. Im Menüpunkt "Hintergrund" bestimmen Sie, welchen Bildschirmhintergrund Sie haben wollen. Sie können aus verschiedensten bereitgestellten Hintergründen wählen oder ein eigenes Motiv nutzen. Je nachdem wie groß das Ausgangsbild ist, können Sie unter "Anpassung wählen" eine Einstellung suchen, die Ihr Bild an die Größe des Bildschirms anpasst.

Unter "Farben" bestimmen Sie, welche Farbe gewisse Menüpunkte und Highlights haben sollen. Auch hier können Sie wieder aus vorgegebenen Farben wählen oder Windows anordnen, einen Farbton auszusuchen, der gut zum ausgewählten Hintergrund passt. Auch die Task- und die Titelleiste (die Leiste am oberen Rand von Fenstern) kann hier mit der gewählten Farbe versehen werden.

Vorgesorgt

Der Sperrbildschirm erscheint, wenn Sie Ihren Computer eine gewisse Zeit lang nicht benutzt oder zum Beispiel Ihr Notebook zugeklappt haben. Selbst diesen Einstieg in Ihren Computer können Sie personalisieren. Im Menüpunkt "Hintergrund" können Sie aus vorgegebenen, sich automatisch ändernden Bildern auswählen ("Windows-Blickpunkt") oder eigene Bilder zur Schau stellen. In den Kacheln darunter können Sie angeben, welche Informationen Ihnen auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden sollen.

Unter "Designs" finden Sie einige vorgefertigte Einstellungen zur Verschönerung Ihres Computers. Wenn Sie keine Lust auf Einstellungen haben, können Sie hier aus bereits bestehenden, stimmigen Designs wählen. Sollte kein passendes für Sie dabei sein, können Sie über den Windows-Store kostenlos weitere herunterladen.

Vereinfacht

In den Menüs "Start" und "Taskleiste" können Sie bestimmen, welche Informationen Sie in diesen Bereichen angezeigt bekommen. Je nach Nutzungsverhalten kann es ratsam sein, diese Menüs an Ihre Bedürfnisse anzupassen.