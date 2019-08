Das sind die tierischen Mitarbeiter der Stadt

#1. Goldfische

Die Goldfische sind genau genommen "Goldorfen". Sie dienen als Indikator für Früherkennung von Beeinträchtigungen der Wasserqualität der Donau. Dieser biologische Indikator zum Monitoring der Oberflächenwasserqualität hat lange Tradition. "Diese kleine Zier-Fischart befindet sich in einem speziellen Aquarium, in dem die Messungen durchgeführt werden. Die Tiere reagieren in ihrem Bewegungsverhalten, welches automatisch registriert wird. Sollte eine Änderung des Verhaltens dedektiert werden, würde das Wasserwerk in Nußdorf sofort abgeschaltet werden. Das Wasserwerk in Nußdorf dient "nur" zur Notversorgung und ist daher ganz selten im Einsatz. Eine Beeinträchtigung des Donauwassers wurde auf diese Art noch nie festgestellt.", so Astrid Rompolt von der M 31 - Wiener Wasser. Zudem stellt sie klar: "Nach einer Einsatzzeit von rund einer Woche werden die Fische in ein größeres Becken zur Erholung gesetzt."