Was Sie tun sollten, wenn Ihr PC langsam startet

Wichtig: Langsame Systemstarts sind kein reines Softwareproblem, sondern können auch auf veraltete Hardware hindeuten. Wer beispielsweise ein recht neues Windows auf einen alten PC installiert, muss mit längeren Startzeiten rechnen. Hier hilft auch die Bereinigung des Autostart nur bedingt, möglicherweise sollten Sie in so einem Fall über Hardware-Doping - etwa per SSD oder mehr RAM - nachdenken.