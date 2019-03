Frühjahrsputz: Jetzt wird richtig aufgeräumt!

Die entscheidende Frage:„Does it spark joy“?

Eine einzige Frage hilft Ihnen dabei, die Spreu vom Weizen zu trennen: „Löst dieser Gegenstand ein Glückgsgefühl in mir aus?“ Wenn ja: Behalten Sie es, „ohne Rücksicht darauf, was irgendjemand sonst davon hält. Auch wenn es nicht perfekt ist, egal wie banal es auch sein mag, solange Sie es sorgsam und respektvoll behandeln, verwandeln Sie es in etwas Unbezahlbares“, so Marie Kondo in Das große Magic-Cleaning-Buch.