TREBES/CARCASSONE: Ein bewaffneter Franzose mit marokkanischen Wurzeln tötet in einem Supermarkt in der südfranzösischen Stadt Trebes mindestens zwei Menschen und nimmt weitere Geiseln. Einen weiteren Mann tötet der Angreifer auf dem Weg zum Supermarkt, als er sein Auto stiehlt. Der amtsbekannte 26-Jährige beruft sich laut Staatsanwaltschaft auf die Terrormiliz IS. Medienberichten zufolge will er die Freilassung von Salah Abdeslam, einem der Hauptverdächtigen der Terrorattentate von Paris 2015, erpressen. In der nahe gelegen Stadt Carcassone wird auf zwei joggende Polizisten geschossen, ein Beamter wird verletzt. Augenzeugen notieren Medienberichten zufolge an beiden Tatorten das gleiche Kennzeichen. Der Geiselnehmer wird von Beamten getötet.