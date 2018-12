So wird der Heilige Abend mit Familie harmonisch

Warum der Streit unterm Tannenbaum?

Gerade die Weihnachtsfeiertage sind sehr anfällig für Krach im Familienkreis. Dies ergibt sich einfach dadurch, dass nun nach einer meist stressigen Vorweihnachtszeit voller Verpflichtungen - Punschtrinken, Weihnachtsfeiern, Geschenkesuche, Abschlussarbeiten in Schule und Beruf etc. - endlich Ruhe einkehrt. Doch man ist ausgelaugt und daher sehr empfindlich, reagiert auf Kleinigkeiten übermäßig emotional.

Oft sind auch die Erwartungshaltungen an den Heiligen Abend viel zu hoch gesetzt, Enttäuschungen führen zu Traurigkeit und Wut. Alles, was nicht nach Plan läuft, wird überbewertet: Schließlich hat man sich so viel Mühe gegeben, damit es allen gut geht und allen alles gefällt, und dann ziehen die Kinder nicht das Gewand an, das man so liebevoll für sie ausgesucht hat, der Partner weigert sich, bei den letzten Vorbereitungen zu helfen, und dann liegt auch noch der Weihnachtspullover in der falschen Größe unter dem Baum. Mehr ist nicht notwendig, um das Weihnachtsfest abzuschreiben.

Auch Familienzusammenkünfte in ungewohnter Konstellation sind ein Stressfaktor, das Thema "Schwiegermutter" ein Klassiker. Dabei helfen schon einige einfache Tipps, um Weihnachten wirklich schön werden zu lassen.