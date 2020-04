"Der Computer im Besprechungszimmer ist tot."

"Ok, was ist genau passiert?"

"Er lässt sich nicht anschalten. Ich drücke den Schalter an der Steckdosenleiste und er startet nicht!"

"Ah! Das liegt daran, weil ich ihn das letzte Mal mit dem Powerknopf am PC-Gehäuse heruntergefahren habe. Lassen Sie die Steckdosenleiste an und drücken Sie den Einschaltknopf am PC."

"Der PC hat einen Einschaltknopf?"