Zehn Tipps für das erfolgreiche Verkaufen bei eBay

7. Bei Produkten, die es in unterschiedlichen Größen gibt oder deren Größe schwer einzuschätzen ist: Im Bild am besten einen Größenvergleich liefern. Zum Beispiel, indem eine Streichholzschachtel oder ein Lineal neben den Kettenanhänger, der zu verkaufen ist, gelegt wird. Achtung! In der Artikelbeschreibung darauf hinweisen, welcher Gegenstand verkauft wird - und welcher nur zum Vergleich dient.