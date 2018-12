So gelingen Ihnen perfekte Weihnachtsfotos

Vorsicht beim Blitzen

Beim Blitzen mit externen Systemblitzen, die es im Handel bereits für um die 30 bis 50 Euro gibt, sollten Sie darauf achten, dass Sie das Motiv nicht frontal von vorne anblitzen, was hässliche Schlagschatten erzeugt, sondern am besten indirekt, in dem Sie den Blitzkopf beispielsweise gegen eine weiße Wand oder Zimmerdecke richten. Gegenüber dem nackten Blitz ist das dabei entstehende reflektierte Licht deutlich weicher und wirkt weniger künstlich.