Vanille: Die Königin der Gewürze

„Der Duft und Geschmack von Gewürzen steckt in ätherischen Ölen. Die geschmackliche Feinheit kommt allerdings von einer Vielzahl von Nebenbestandteilen“, erklärt Marlies Gruber, wissenschaftliche Leiterin des forum. ernährung heute. So bestimmen bei Vanille bis zu 30 verschiedene Bestandteile das einzigartige Aroma. Das kostbare Gewürz war schon im Reich des Aztekenkönigs Montezuma ein Luxusgut. Es war so wertvoll, dass Steuern in Form von Vanille bezahlt wurden. Mitte des 19. Jahrhunderts verlor Vanille durch die künstliche Herstellung von Vanillin an Exklusivität.