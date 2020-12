Oft sind auch die Erwartungshaltungen an den Heiligen Abend viel zu hoch gesetzt, Enttäuschungen führen zu Traurigkeit und Wut. Alles, was nicht nach Plan läuft, wird überbewertet: Schließlich hat man sich so viel Mühe gegeben, damit es allen gut geht und allen alles gefällt, und dann ziehen die Kinder nicht das Gewand an, das man so liebevoll für sie ausgesucht hat, der Partner weigert sich, bei den letzten Vorbereitungen zu helfen, und schließlich liegt auch noch der Weihnachtspullover in der falschen Größe unter dem Baum. Mehr ist nicht notwendig, um das Weihnachtsfest abzuschreiben.