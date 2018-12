Weihnachtsgeschenke fantasievoll verpacken

Variante 5 - Babuschka-Effekt

Sie können die Spannung steigern, indem Sie Ihr Geschenk in Verpackungsmaterial verstecken, also zum Beispiel das Geschenk in die Schachtel in der Schachtel in der Schachtel hineinstecken. Dazwischen eventuell noch Zeitungsschnipsel oder Styroporbällchen füllen, und die Spannung beim Beschenkten steigt enorm während des Auspackens. So können Sie Ihr Geschenk richtig inszenieren, den Beschenkten auf eine falsche Fährte locken - "Wieso schenkt er mir einen Mixer?" - und dann mit einem sehr individuellen Präsent umso mehr erfreuen.