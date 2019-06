Gelsenplage: Tipps für Haut, Haus und Garten

Anti-Gelsenmittel im Test

Gelsen zählen zu den großen Spielverderbern so gut wie jeder sommerlichen Aktivität in den Abendstunden. So mancher greift daher zu Anti-Gelsenmittel, um juckenden Stichen ein Ende zu bereiten. Die Konsumentenschützer der Arbeiterkammer Oberösterreich haben nun 20 Sprays und Gels aus österreichischen Drogeriemärkten und Apotheken getestet: Davon werden zehn empfohlen, acht nur bedingt und in zweien wurde der hautreizende Wirkstoff Diethyltoluamid (DEET) festgestellt, der bei Kindern gar Krämpfe auslösen kann. Schützen kann man sich bereits um 2,95 Euro, aber auch 13,29 Euro - für jeweils 100 Milliliter - ausgeben, wobei die beiden nicht empfohlenen Produkte zu den teuersten zählen.



Gelsen mit Icaridin zu Leibe rücken

Dieser Wirkstoff sollte zwar nicht für Kinder unter zwei Jahren verwendet werden, hat aber von den drei Wirkstoffen die geringste hautschädigende Wirkung. Nur bedingt empfehlenswert sind Mittel mit Extrakten des ätherischen Zitronen-Eukalyptusöls, denn diese können potenziell Allergien auslösen und erhöhen die Lichtempfindlichkeit der Haut. Anti-Gelsenmittel sollte bei Kindern nicht vor dem dritten Lebensjahr benutzt werden. Die Kleinen schütze man am besten mit heller, weiter und langärmeliger Kleidung. Für das Schlafzimmer bieten sich Gelsengitter am Fenster und ein Moskitonetz über dem Bett an. Gelsenstecker sind nur bedingt zu empfehlen und in letzter Zeit zunehmend in Verruf geraten.