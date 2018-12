Die besten Cocktail-Rezepte für Spieler und Nerds

Einige der bunten Drink-Kreationen von "The Drunken Moogle" werden mittlerweile sogar in echten Bars auf der ganzen Welt ausgeschenkt. So versorgt beispielsweise die "Space Station Bar" im japanischen Osaka ihre vornehmlich aus Geeks und Gamern bestehende Kundschaft ebenso mit "Drunken Moogle"-Cocktails wie die "Loading Bar" in Großbritannien oder die "AFK Tavern" in der US-Hauptstadt Washington. Mittlerweile hat der Blog eine imposante Liste an Gaststätten erstellt, die sich auf Spiele-Enthusiasten als Kundschaft spezialisiert haben. Wen jetzt die Lust gepackt hat, hierzulande ein Getränk in einer solchen Bar zu genießen, der muss vorerst leider darauf verzichten: In Österreich ist die Gaming-Cocktail-Szene bislang noch nicht angekommen.