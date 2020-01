Blaues Licht beeinflusst Melatoningehalt am stärksten

Als besonders "tückisch" erweist sich das bläuliche Licht der Displays. Denn wie Neurowissenschafter des Jefferson Medial College in einer Untersuchung bereits 2001 beweisen konnten, beeinflusst die Wellenlänge von blauem Licht (446-477 nm) den Melatoningehalt im Blut am stärksten. Welche Folgen das wiederum haben kann, zeigt eine Studie aus Japan, wo besonders viele Menschen bis spät in die Nacht vor dem Bildschirm sitzen. Demnach gehen 53,7 Prozent aller Internetnutzer verspätet zu Bett, 45,4 Prozent von ihnen haben zu wenig Schlaf.