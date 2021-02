Der US-Fahrdienstvermittler Uber setzt in der Corona-Pandemie noch stärker auf das Geschäft mit Lieferdiensten und kauft die auf Zustellung alkoholischer Getränke spezialisierte US-Firma Drizly. Der zum Teil in Aktien bezahlte Kaufpreis liegt bei 1,1 Milliarden Dollar (rund 910 Millionen Euro), wie Uber am Dienstag mitteilte. Drizly ist in 1400 amerikanischen Städten aktiv und soll komplett im Zustelldienst Uber Eats aufgehen.