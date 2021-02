Hofer: „Chance für Österreich“

In Österreich hieß es am Dienstag aus dem Gesundheitsministerium, man werde den Einsatz anderer Impfstoffe im Rahmen der österreichischen Impfstrategie „natürlich genau prüfen“, sollte es zu weiteren Zulassungen in der EU kommen. Grundsätzlich sei der Bedarf an Impfdosen durch den gemeinsamen europäischen Beschaffungsprozess aber gut abgedeckt. Zuvor hatte FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer „Sputnik V“ als „eine Chance für Österreich“ bezeichnet. Es wäre es an der Zeit, Kontakt zu Russland aufzunehmen, „so wie es Ungarn bereits erfolgreich getan hat“, betonte er.