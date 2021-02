Auf Toilette ins Gespräch gekommen

Der Angeklagte und der Hauptbelastungszeuge - der vermeintliche Attentäter - hatten einander offenbar in einem Lokal in Attnang-Puchheim kennengelernt, wo man auf der Toilette ins Gespräch kam, in dem es auch um den Vorfall in Regau ging. Der Angeklagte sagte, der andere habe behauptet zu wissen, dass der 22-Jährige die Tat begangen habe. Daraufhin will der Angeklagte dem Mann 10.000 Euro in Aussicht gestellt haben, wenn dieser eine dementsprechende Anzeige bei der Polizei mache.