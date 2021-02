Red Bull Salzburg bezog hingegen zwei Tage nach dem Sieg bei den Caps eine Heimniederlage gegen Linz. Brian Lebler schoss die Black Wings mit einem Doppelpack in Führung (4., 29./PP). Nach dem Anschlusstreffer durch Florian Baltram (39.) stellte aber Stefan Gaffal kurz nach Beginn des Schlussdrittels ebenfalls in Überzahl den alten Abstand wieder her und Zints Zusevics erhöhte ins leere Tor sogar noch (59.). Die „Bullen“ haben schon am Mittwoch auf eigenem Eis gegen Innsbruck die Chance, die Scharte auszuwetzen.