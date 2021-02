Bürgermeisterbonus und Langzeitkämpfer

115 der siegreichen Bürgermeister von 2015 sind noch im Amt, 17 haben Nachfolgern Platz gemacht, um diesen den „Bürgermeisterbonus“ zu überlassen. In der Landeshauptstadt treten diesmal übrigens quasi zwei Bürgermeister gegeneinander an: Christian Scheider wurde vor sechs Jahren von Maria-Luise Mathiaschitz (SP) durch eine Stichwahl an der Spitze Klagenfurts abgelöst, geht jetzt nach dem Austritt aus der FP als Kandidat für das Team Kärnten erneut ins Rennen. In Villach hat SP-Chef Günther Albel mit einer „Absoluten“ und dem Weidinger-Plagiatswirbel bei der VP wohl kaum ernsthafte Sorgen.