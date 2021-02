In einen Sog aus Gerüchten in den sozialen Netzwerken ist der Zillertaler ÖVP-Nationalratsabgeordnete, Seilbahn-Chef und Hotelier Franz Hörl geraten. Er soll zusammen mit einem Zillertaler Paar und einem bekannten Winzer rund um Silvester eine „Party“ im Zillertal gefeiert haben, wurde gestreut. In einem offenen Brief und über seinen Facebook-Account wehrt sich Hörl jetzt gegen die Gerüchte.